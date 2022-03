Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Inter e Fiorentina hanno pareggiato

1-1 (0-0) in uno degli anticipi della 30/a giornata di Serie A

disputato al Meazza. I viola sono andati in vantaggio 5′ della

ripresa con Torreira e al 10′ Dumfries di testa ha rimesso in

equilibrio il risultato. I nerazzurri, che devono recuperare una

gara, sono terzi a -3 dal Napoli e dal Milan, che gioca stasera

a Cagliari (ANSA).



