Serie A: Inter-Lazio 2-1

(ANSA) – MILANO, 09 GEN – La miglior difesa è d’attacco,

anche per il miglior attacco del campionato. L’Inter riparte nel

2022 da dove si era fermata nel 2021, centrando l’ottava

vittoria di fila in campionato con il successo per 2-1 sulla

Lazio firmato da due difensori, Bastoni e Skriniar, che vale il

controsorpasso in vetta al Milan (+1 con una partita in meno):

ai biancocelesti di Sarri non basta il gol del momentaneo

pareggio di Immobile e vedono ulteriormente allontanarsi la zona

Champions, con il quarto posto ora distante 9 lunghezze (ma

l’Atalanta deve recuperare una gara). (ANSA).



