Serie A: Inter-Napoli, formazioni

Il ritorno a San Siro di un grande ex ma, soprattutto, l’occasione per sfatare il tabù big match. L’Inter si prepara per ospitare il Napoli, nello scontro diretto con vista scudetto di domenica sera al Meazza. Una gara che vale anche oltre i tre punti in palio, visto il peso specifico che può avere per i nerazzurri. Dopo il pari nel derby col Milan, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha la necessità di ridurre la distanza dalla vetta della classifica. Perdere contro i partenopei significherebbe finire a -10, divario che renderebbe particolarmente difficile la missione di confermarsi campioni d’Italia per Lautaro e compagni. La rimonta, tuttavia, passa già da oggi dal dover superare un ostacolo finora insormontabile: quello rappresentato cioè dagli scontri diretti. In questa stagione infatti i nerazzurri non hanno ancora vinto un big match, tra Serie A e Champions: tre pareggi contro Atalanta, Juventus e Milan, e due sconfitte contro Real Madrid e Lazio. Il divario in campionato con la vetta sta di fatto tutto qui, e servirà una prestazione convincente contro Spalletti domenica per sfatare il tabù. L’ex tecnico interista sarà l’osservato speciale della gara di San Siro, l’uomo del ritorno in Champions League (con il brivido sia nella prima che nella seconda stagione), delle promesse non mantenute dalla proprietà ma anche dell’addio di Icardi. Il mondo social nerazzurro si interroga su quale sarà la reazione del Meazza, ma in tanti sono pronti comunque a riconoscere il giusto merito all’allenatore toscano. Intanto Inzaghi deve fare i conti con l’infermeria. Sicuri assenti De Vrij e Sanchez (out anche in Champions League contro lo Shakhtar), non dovrebbero esserci invece problemi per Lautaro, Bastoni e Dzeko. L’ex Roma è il favorito nel ballottaggio con Correa per affiancare Lautaro in attacco dal primo minuto, mentre in mediana Calhanoglu dovrebbe partire titolare accanto a Barella e Brozovic.

Probabili formazioni di Inter-Napoli.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni, 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic, 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio).All.: Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Eriksen, De Vrij, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 8 Ruiz, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 68 Lobotka, 7 Elmas, 33 Ounas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Mario Rui. Indisponibili: Demme, Ounas. Arbitro: Valeri di Roma 2 Quote Snai: 2,25; 3,30; 3,30. (ANSA).

