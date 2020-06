Nuovo problema muscolare per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter si è fermato per un fastidio alla coscia destra: si sottoporrà a breve ad esami per valutare l’entità dell’infortunio e per capire i tempi di recupero. Si tratta del quinto stop stagionale per l’ex Sassuolo, alle prese con diversi problemi fisici nella sua prima annata in nerazzurro tra adduttori (due volte), polpaccio e piede.

