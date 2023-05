Serie A: Inter-Sassuolo 4-2 DIRETTA e FOTO

Condividi l'articolo

Inter-Sassuolo 4-2 DIRETTA per la 35esima giornata di Serie A

GOL

Inter-Sassuolo 4-2 – Al 89′ Lukaku porta a quattro le reti nerazzurre. Per lui doppietta questa sera

Inter-Sassuolo 3-2 – Al 77′ Il sassuolo riapre il match con una rete di Frattesi

Inter-Sassuolo 3-1 – Al 66′ Matheus Henrique accorcia per gli emiliani

Inter-Sassuolo 3-0 – Al 58′ Ancora un’autorete di Tressoldi che devia nella sua porta un tiro di Lautaro Martinez

Inter-Sassuolo 2-0 – Al 55′ un’autorete di Tressoldi regala il raddoppio ai padroni di casa

Inter-Sassuolo 1-0 – Al 41′ Lukaku porta in vantaggio i nerazzurri

LA VIGILIA

L’Inter torna in campo in campionato per provare a mettere un lucchetto o quasi alla qualificazione alla prossima Champions League, cercando di non tenere troppo la testa sulla sfida di ritorno contro il Milan di martedì. A San Siro infatti arriva il Sassuolo, che già l’anno scorso giocò uno scherzetto al Meazza agli uomini di Simone Inzaghi. Una sfida delicata, perché appunto arriva in mezzo alle due gare di semifinale di Champions contro i cugini rossoneri che non potranno che avere un loro peso rilevante sulla testa e sulle gambe di Lautaro e compagni. Ma anche perché i neroverdi sono una bestia nera per l’Inter a San Siro. Basti pensare infatti che al Meazza i nerazzurri hanno trovato una sola vittoria contro gli emiliani nelle ultime sette partite di campionato e in totale hanno vinto solo tre volte in nove incroci, di cui le prime due nel 2013/14 e nel 2014/15.

