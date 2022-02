Serie A: Inter-Sassuolo, formazioni

Condividi l'articolo

Respinto il ricorso dell’Inter, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Alessandro Bastoni per la partita della 26/a giornata di serie A, domenica contro il Sassuolo. La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello della Figc ha infatti respinto il ricorso dell’Inter contro la squalifica per 2 giornate del difensore nerazzurro, delle quali la prima era gia’ stata scontata contro il Napoli. Bastoni era stato sanzionato dal Giudice Sportivo in occasione del derby con il Milan dello scorso 5 febbraio “per aver rivolto al termine del match un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l’invito a trattenersi”.

Probabili formazioni di Inter-Sassuolo.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 8 Vecino, 22 Vidal, 9 Dzeko, 88 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Bastoni, Brozovic. Diffidati: Lautaro, Vidal. Indisponibili: Correa, Gosens.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique, 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 24 Satalino, 13 Peluso, 44 Tressoldi, 23 Traorè, 4 Magnanelli, 77 Kyriakoupolos, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 7 Oddei, 92 Defrel): All.: Dionisi. Squalificati: Ferrari. Diffidati: Chiriches, Frattesi, Lopez. Indisponibili: Obiang, Djuricic, Toljan. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 1,30; 5,75; 8,75.

