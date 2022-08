Serie A: Inter-Spezia, formazioni

Condividi l'articolo

Rifinitura a San Siro per l’Inter, sotto gli occhi del presidente Zhang, lì dove sabato sono attesi oltre 70 mila spettatori per il sold out al debutto casalingo nerazzurro nell’agosto milanese. L’Inter torna nella sua casa, dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce. Affronterà lo Spezia reduce dal successo contro l’Empoli. “Mi aspetto una partita complicata – ammette Simone Inzaghi nell’intervista sui social del club – è una squadra in salute, hanno un ottimo tecnico che conosco e giocatori da tenere sotto controllo”. Una sfida da non sottovalutare, dunque, ma da vincere poichè all’orizzonte c’è la Lazio all’Olimpico. Sarà il ritorno al Meazza di Lukaku dopo l’anno passato Oltremanica e c’è curiosità nel sapere quale sarà l’accoglienza dei tifosi e degli ultras (assenti a Lecce) per una ferita che è rimasta a lungo aperta. Lukaku ha lasciato il Chelsea per tornare a Milano, mentre c’è chi fa il percorso inverso come Casadei la cui cessione – poco apprezzata dal pubblico nerazzurro – è stata ufficializzata oggi. C’è apprensione per il mercato in uscita, il pressing del Psg su Skriniar agita i tifosi che chiederanno esplicitamente la permanenza del difensore e vero leader nerazzurro. I francesi sarebbero arrivati ad offrire 50 milioni più bonus, l’Inter sarebbe orientata a non cambiare la propria posizione e a rifiutare l’offerta, anche perché l’addio potrebbe compromettere il rapporto con la proprietà. E se domani sarà presente il presidente Zhang a San Siro si potrà avere anche la reale misura del malcontento verso Suning.

Probabili formazioni di Inter-Spezia.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 A.Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 R.Lukaku, 10 Lautaro. (24 Onana, 21 Cordaz, 46 Zanotti, 33 D’Ambrosio, 18 Gosens, 12 Bellanova, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 19 Correa, 9 Dzeko). All. S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Mkhitaryan.

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski; 29 Caldara, 14 Kiwior, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 7 Sala, 6 Bourabia, 20 Bastoni, 13 Reca; 33 Agudelo, 18 Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 2 Holm, 8 Ekdal, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 19 Kornvig, 23 Capradossi, 24 Kovalenko, 28 Ellertsson, 44 Strelec, 77 Bertola). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer, C.Maldini, Verde. Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 1,18; 7,50; 14.

Probabili formazioni di Sassuolo-Lecce.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt; 10 Berardi, 9 Pinamonti, 15 Ceide. (25 Pegolo, 64 Russo, 5 Ayhan, 44 Tressoldi, 3 Marchizza, 6 Rogerio, 14 Obiang, 8 Harroui, 7 Henrique, 11 Alvarez, 92 Defrel, 35 D’Andrea). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Muldur, Romagna, Traoré.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 13, Tuia, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 8 Bistrovic, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. (1 Bleve, 7 Askildsen, 9 Colombo, 14 Helgason, 19 Listkowski, 21 Brancolini, 22 Banda, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 29 Blin, 31 Volekerling, 83 Lemmens, 99 Rodriguez). All.: Baroni. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Cetin, Dermaku. Arbitro: Colombo di Como. Quote Snai: 1,77; 4,00; 4,25.

