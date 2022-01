Serie A: Inter-Venezia, formazioni

Condividi l'articolo

Allungare in classifica per poi godersi senza troppe pressioni la sfida tra Milan e Juventus di domenica sera. È questo l’obiettivo dell’Inter, che domani dovrebbe ospitare a San Siro il Venezia. Il condizionale resta d’obbligo, ma sembra esser stato sciolto dall’annuncio del presidente dei lagunari, Niederauer: la lista dei 25 e’ stata consegnata alla Lega, solo 5 i positivi, dunque si parte per Milano e si gioca, tamponi di domani permettendo.. Dopo lo 0-0 con l’Atalanta e la vittoria a fatica con l’Empoli, però, l’Inter deve guardare soprattutto a se stessa e tornare a correre, perché le avversarie non stanno a guardare. Un momento non semplice per i nerazzurri considerando il dispendio di energie, con partite ogni tre giorni dal 9 gennaio e i 120′ supplementari compresi disputati sia in Supercoppa che mercoledì in Coppa Italia. In più, si è aggiunto il problema Correa: il responso degli esami dopo l’infortunio contro l’Empoli parla di una distrazione ai flessori della coscia sinistra per l’attaccante argentino, che verrà rivalutato tra circa due settimane. Difficile il suo recupero per il derby contro il Milan del prossimo 6 febbraio, così come appare complicato possa recuperare per le gare successive contro Roma in Coppa Italia (9 febbraio), Napoli (13 febbraio) e Liverpool (16 febbraio), con uno stop che alla fine potrebbe prolungarsi fino ad un mese.

Probabili formazioni di Inter-Venezia.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 7 Sanchez). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic, Lautaro, Vidal. Indisponibili: Correa.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 44 Ampadu, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 17 Ullmann; 21 Cuisance, 5 Vacca, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry. (A disposizione: 1 Maenpaa, 12 Lezzerini; 3 Molinaro, 13 Modolo, 30 Svoboda; 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 18 Heymans, 23 Kiyine, 27 Busio, 42 Peretz; 11 Sigurdsson, 17 Johnsen, 20 Nani). All. Paolo Zanetti (in panchina il vice Alberto Bertolini). Squalificati: nessuno Diffidati: Ceccaroni, Heymans, Aramu. Indisponibili: Mazzocchi,Ebuhei, 55 Haps, Bertinato, Neri.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido Quote Snai: 1,10; 9,75; 25.

