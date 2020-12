Serie A: Juventus-Atalanta, formazioni

Bianconeri subito in campo dopo la vittoria di Genova, in vista della partita casalinga contro l’Atalanta. La rincorsa al Milan capolista, ora a 4 punti di distanza, non dà tregua e Andrea Pirlo spera di accorciare ancora prima della fine dell’anno. Ancora sorvegliati speciali gli infortunati Chiellini e Demiral, mentre Morata e Dybala si sfidano per affiancare Ronaldo in attacco. Kulusevski vede una maglia da titolare dopo le esclusioni di Barcellona e di Marassi, Arthur cerca spazio in mediana tra Bentancur e Rabiot.

In vista della Juventus restano in dubbio Miranchuk e Ilicic nell’Atalanta, allenatasi stamattina in due gruppi in base al minutaggio con la Fiorentina. La partecipazione del russo alla rifinitura pomeridiana di martedì è legata all’esito del tampone di oggi, che sarà reso noto proprio domani, quando è prevista l’operazione a Milano di sporternia per Mario Pasalic: in caso di non rilevamento di Covid-19, che lo tiene fermo dal 27 novembre scorso, si allenerà comunque da solo. Lo sloveno, invece, ha ancora mal di gola dopo aver saltato per una febbriciattola il match coi viola e ha svolto lavoro differenziato. Ruggeri (affaticamento muscolare), anch’egli escluso dalle convocazioni sabato scorso, è in bilico come riserva a sinistra. Pronti Muriel e Zapata davanti, con l’alternativa Gomez sempre in attacco e Pessina confermato tra le linee, ma Gasperini potrebbe optare per la punta unica e la rincoferma di Malinovskyi appaiato sulla trequarti al monzese come nell’ultima partita di campionato. In difesa Palomino per Djimsiti è l’unica possibile variante

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 13 Danilo; 44 Kulusevski, 5 Arthur, 30 Bentancur, 8 Ramsey; 7 Ronaldo, 9 Morata (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 37 Dragusin, 12 Alex Sandro, 39 Portanova, 14 McKennie, 25 Rabiot, 22 Chiesa, 38 Frabotta, 33 Bernardeschi, 34 Da Graca, 10 Dybala) All.: Pirlo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, Demiral.

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 32 Pessina; 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 19 Djimsiti, 21 Piccini, 26 Mojica, 27 Depaoli, 10 Gomez, 72 Ilicic, 79 Diallo, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Diffidato: Toloi.

Indisponibili: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

Arbitro: Doveri di Roma 1 Quote Snai: 1,92; 3,70; 3,75. (ANSA).



