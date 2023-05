Serie A: Juventus batte Cremonese 2-0 FOTO Infortunio per Pogba

Condividi l'articolo

Juventus batte Cremonese 2-0 LA CRONACA per la 35esima giornata di Serie A

Dalla gioia al nuovo dolore, per Paul Pogba non c’è davvero pace. Il francese era tornato titolare dopo oltre un anno per sfidare la Cremonese, ma la sua partita è durata meno di metà tempo. Il centrocampista si è fermato dopo un cross intorno al 21′ per un guaio fisico ma sul suo volto si leggeva tristezza e disperazione. E’ l’ennesimo stop di una stagione davvero maledetta, con Allegri che ha scelto Milik per sostituirlo. Il problema fisico che ha costretto Paul Pogba ad abbandonare il campo è di natura muscolare, in particolare “al quadricipite della coscia sinistra, da valutare nelle prossime ore”, come precisato dallo staff medico della società bianconera. Pogba è uscito nascondendo il volto sotto la maglia accompagnato da Di Maria e tra gli applausi dello Juventus Stadium.

GOL

Al 79′ Bremer raddoppia di testa per i padroni di casa

Al 55′ Fagioli porta in vantaggio i bianconeri

RISULTATI

CLASSIFICA

Agenzia ANSA Tecnico Juve: “Gioca Perin e ci sono Bremer e Rabiot” (ANSA)

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte