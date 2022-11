Serie A: Juventus-Inter 0-0 DIRETTA

Condividi l'articolo

Serie A: all’Allianz Stadium a Torino si gioca il posticipo della 13/a giornata Juventus-Inter 0-0 LA DIRETTA

Dusan Vlahovic non è riuscito a recuperare, il serbo rimane fermo ai box: Massimiliano Allegri, infatti, non ha convocato l’attaccante in vista della sfida contro l’Inter di questa sera.

Il classe 2000 è costretto a un nuovo forfait a causa di un problema pubalgico. Allegri, però, ritrova Bremer e Di Maria, entrambi a disposizione per il derby d’Italia all’Allianz Stadium.

Le formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic – Miretti – Milik. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Bonucci, Di Maria, Soulé, Chiesa. All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2):Onana – Skriniar, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Darmian, Carboni, Brozovic, Bastoni. All. Simone Inzaghi.



