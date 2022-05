Serie A: Juventus-Lazio 2-2, pari di Milinkovic-Savic al 96′

Condividi l'articolo

Juventus-Lazio 2-2, la squadra di Sarri trova all’ultimo secondo la qualificazione in Europa.La Lazio trova il pareggio all’ultimo secondo di recupero, dopo che Cuadrado spreca un contropiede e non tiene il pallone della vittoria. Gran sinistro di Basic, Perin risponde, da posizione defilata Milinkovic Savic mette sotto il sette. La cronaca

GOL! Juventus – LAZIO 2-2 al 96′! Rete di Sergej Milinkovi?-Savi?. Conclusione di potenza di Basic, Perin non trattiene e la mezzala con un perfetto destro mette sotto il sette!

Dopo Chiellini, anche Dybala ha concluso la sua avventura alla Juventus. L’argentino è stato sostituito al 78′ dal giovane Palumbo, ricevendo l’abbraccio dei compagni e del tecnico Allegri. Visibilmente commosso, Dybala chiude dopo sette anni in bianconero.

Al 51′ autogol di Alex Sandro

GOL! JUVENTUS – Lazio 2-0 al 36′! Rete di Álvaro Borja Morata. La punta spagnola in area si sposta il pallone sul destro e calcia di potenza, Strakosha non ci arriva.

Allegri sostituisce Chiellini al 19′ per permettergli di ricevere la standing ovation di tutto il suo pubblico, fascia da capitano che passa a Dybala.

GOL! JUVENTUS – Lazio 1-0 al 10′! Rete di Dušan Vlahovi?. Cross teso sul secondo palo di Morata, la punta in tuffo anticipa Acerbi e Strakosha.

Coreografia speciale dell’Allianz Stadium per celebrare l’ultima gara casalinga di Giorgio Chiellini. Migliaia le bandierine bianco e nere posizionate sui seggiolini dell’impianto, con alcune di colore giallo a formare la scritta “Chi3llo” nel settore est. Il capitano della Juventus partirà titolare nella partita contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, sommerso dai fischi dei tifosi bianconeri. Ai saluti anche Paulo Dybala

BONUCCI SALUTA CHIELLINI: ‘SEI STATO ESEMPIO E GUIDA

“Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico”. Sui social Leonardo Bonucci saluta così Giorgio Chiellini. “Abbiamo condiviso più di dieci anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra”, aggiunge Bonucci a poche ore dall’ultima partita casalinga in bianconero del compagno. “Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più – sottolinea – Ho imparato dal tuo essere sempre equilibrato in tutto e per tutto. In bocca al lupo Leggenda. Per quello che verrà. Qualsiasi cosa sarà, lo farai sempre da primo della classe. Ci legherà sempre quel filo invisibile che ci ha accompagnato in campo, nelle mille battaglie calcistiche, nelle vittorie e nei momenti più difficili”. Bonucci non è l’unico a rendere omaggio sui social al n.3 bianconero. “Ho cercato di guardare ogni tuo singolo gesto quest’anno. Sei un esempio per me e sono onorato di aver giocato insieme a te”, scrive Manuel Locatelli, mentre Danilo ricorda l’infortunio subito dal compagno al suo arrivo: “Quando sono arrivato alla Juventus tu avevi subito un grave infortunio e, non conoscendoti come oggi, ho pensato che non avresti avuto la forza di continuare. Al contrario, hai lottato, hai fatto di tutto, ti sei rialzato e sei stato in grado di guidarci ancora per molto tempo”.

