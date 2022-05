Serie A: Juventus-Lazio, probabili formazioni

Condividi l'articolo

Per la 37/a giornata di Serie A in campo lunedì alle ore 20,45: Juventus-Lazio.

La Juventus si prepara a salutare l’Allianz Stadium, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. “Sarà l’ultima partita in casa, dobbiamo onorarla al meglio – dice Massimiliano Allegri in conferenza stampa – e poi sarà la festa di Chiellini e l’ultima di Dybala, servirà unire le tre cose”. I bianconeri, infatti, diranno addio ai due senatori: “Ma sono due situazioni differenti – ci tiene a precisare il tecnico – perché il difensore lascerà dopo 17 anni di Juve e adesso vedrà se smettere o andare in America, mentre Paulo ha una carriera davanti e cambierà squadra ricevendo il tributo dei tifosi”. E ora da chi si riparte? “Per le gerarchie, il nuovo capitano sarà Bonucci – anticipa Allegri – e poi per la prossima stagione ritroveremo Chiesa e Mckennie, oltre ad avere Vlahovic che giocherà con una serenità diversi dopo questi primi sei mesi alla Juve: ci sono tanti giocatori che potenzialmente possono crescere molto, oltre ad esserci una società che si è sempre fatta trovare pronta sul mercato e con la quale discuteremo per migliorare le mancanze della rosa”.

Probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 17 Lu.Pellegrini; 28 Zakaria, 47 Miretti, 25 Rabiot; 10 Dybala, 7 Vlahovic, 9 Morata. (23 Pinsoglio, 36 Perin, 4 De Ligt, 5 Arthur, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 18 Kean, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 27 Locatelli, 38 Aké). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kean, Rabiot, Vlahovic. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kaio Jorge, McKennie.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 3 Luiz Felipe, 26 Radu, 23 Hysaj, 16 Kamenovic, 32 Cataldi, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 27 Moro, 18 Romero, 11 Cabral). All.: Sarri. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Immobile, Luiz Felipe, Marusic, Patric.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

