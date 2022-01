Serie A: Juventus-Napoli 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 06 GEN – La Juventus manca l’occasione di

andare a -1 dall’Atalanta, squadra attualmente al quarto posto,

pareggiando 1-1 in casa contro un Napoli che ha mandato in campo

Rrhamani, Lobotka e Zielinski, che erano stati messi in

quarantena dall’Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza

dose e a contatto con soggetti positivi. Invece hanno giocato, e

anche fatto la loro parte. A segno per i campani Mertens nel

primo tempo, pareggio di Chiesa per la Juve nella ripresa.

