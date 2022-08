Serie A, Juventus-Sassuolo 2-0 DIRETTA. Verona-Napoli 2-5

Condividi l'articolo

Juventus-Sassuolo 2-0 DIRETTA

RETI

27′ GOL! JUVENTUS – Sassuolo 1-0! Rete di Ángel Di María. Cross dalla sinistra di Alex Sandro, El Fideo conclude al volo schiacciando a terra e trovando una traiettoria imprendibile per Consigli.

LE FORMAZIONI

JUVENTUS con il 4-4-2, Perin – Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro – Cuadrado, Locatelli, Zakaria, McKennie – Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Rovella, Gatti, Kostic, Miretti, Rugani, Soulé, Da Graca, Fagioli.

SASSUOLO: 3-3-3 per gli ospiti, Consigli – Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio – Frattesi, Henrique, Thorsvedt – Berardi, Defrel, Kyriakopulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Pinamonti, Alvarez, Obiang, Ceide, Raspadori, Toljan, Erlic, D’Andrea, Tressoldi.

Napoli batte Verona 5-2 (1-2) nel posticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I gol: nel primo tempo Verona in vantaggio con Lasagna al 29′, pareggio del Napoli con Kvaratskhelia al 37′ e successivo vantaggio ospite di Osimhen al 48′. Nel secondo tempo Henry pareggia momentaneamente per i veneti al 3′, poi per la squadra di Luciano Spalletti arrivano i gol di Zielinski al 10′, Lobotka al 20′ e Politano al 34′ che chiudono la partita. Prima dell’inizio minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Garella, morto il 12 agosto, che vinse lo scudetto con entrambe le squadre CRONACA

LE RETI

80′ GOL! Verona-NAPOLI 2-5! Rete di Politano. Bella triangolazione di prima Di Lorenzo-Osimhen-Politano, sinistro alle spalle di Montipo.

66′ GOL! Verona-NAPOLI 2-4! Rete di Lobotka. Percussione centrale di Lobotka che avanza indisturbato e dal limite infila Montipo con un piatto nell’angolo basso.

56′ GOL! Verona-NAPOLI 2-3! Rete di Zielinski. Filtrante preciso di Kvaratskhelia per l’incursione di Zielinski, freddo davanti a Montipo.

49′ GOL! VERONA-Napoli 2-2! Rete di Henry. Faraoni centra dal fondo, perfetto colpo di testa di Henry, imparabile per Meret.

45′ + 4 GOL! Verona-NAPOLI 1-2! Rete di Osimhen. Da corner, colpo di testa di Di Lorenzo, zampata sottomisura di Osimhen.

38′ GOL! Verona-NAPOLI 1-1! Rete di Kvaratskhelia. Lozano crossa dalla destra, Kvaratskhelia svetta in area e di testa batte Montipo.

30′ GOL! VERONA-Napoli 1-0! Rete di Lasagna. Da corner, spizzata di Gunter, Lasagna libero sul secondo palo, insacca agevolmente.

—

