Serie A: Juventus-Udinese 1-0 DIRETTA

Juventus-Udinese 1-0 – DIRETTA

86′ GOL! JUVENTUS – Udinese 1-0! Rete di Danilo. Lancio di Paredes per Chiesa, tocco sul palo lontano per il difensore che, da due passi insacca.

“Capitano vero, Vialli eroe bianconero”: recita così lo striscione esposto all’esterno dell’Allianz Stadium prima di Juventus-Udinese. I tifosi juventini hanno voluto ricordare l’ex attaccante scomparso ieri, protagonista con la maglia bianconera dell’ultima Champions League vinta dal club, nel 1996 dopo la finalissima di Roma contro l’Ajax. Vialli alzò al cielo quel trofeo da capitano della squadra guidata da Marcello Lippi.

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, dimissionari dallo scorso 28 novembre, sono regolarmente a bordocampo, oggi pomeriggio, ad assistere al riscaldamento dei bianconeri prima della partita casalinga con l’Udinese, hanno applaudito da vicino i due campioni del mondo, Angel Di Maria e Leandro Paredes, osannati dal pubblico dello Stadium dopo il recente successo ai Mondiali in Qatar con l’Argentina. Agnelli ha anche consegnato a Massimiliano Allegri il premio come allenatore del mese di novembre per la Lega Serie A. Per Agnelli e Nedved è l’ultima partita allo Stadium alla guida della Juventus: il 18 gennaio prossimo l’assemblea degli azionisti voterà i nuovi consiglieri proposti da Exor, azionista di maggioranza del club bianconero. Prima di quella data la squadra di Allegri giocherà solo la partita di Napoli, venerdì 13 gennaio.

Le formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1) Szczesny – Danilo, Rugani, Alex Sandro – McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic – Di Maria – Kean.

UDINESE (3-5-2) Silvestri – Becao, Bijol, Perez – Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie – Beto, Success.

