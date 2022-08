Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Lazio batte Bologna 2-1 (0-1) in una

partita della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A

disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol: nel

primo tempo Arnautovic su rigore per il Bologna al 38′; nel

secondo tempo autogol di De Silvestri a favore della Lazio al

23′ e Immobile sempre per la Lazio al 34′. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte