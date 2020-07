Serie A: Lazio, col Cagliari a caccia di punti Champions

Un punto nelle ultime cinque partite e una media da lotta per non retrocedere. La Lazio post-Covid si interroga e si lecca le ferite per l’occasione scudetto sciupata, per esserci arrivata spossata e senza forze. Quanto agli stimoli, archiviati i sogni tricolore, resta quella matematica certezza della Champions che è proprio a pochi passi e che Simone Inzaghi insegue al pari del record di panchine in biancoceleste. Già domani sera firmerà la sua 200esima presenza da allenatore della Lazio, a fine stagione arriverà a 203 e sarà l’allenatore con più panchine della storia biancoceleste superando anche Dino Zoff, fermo a 202.

Dopo la prova d’orgoglio mostrata a Torino contro la Juventus, domani all’Olimpico il tecnico laziale spera però di festeggiare con una vittoria sul Cagliari la conquista di un obiettivo che manca ai biancocelesti da ben 12 anni. Anche se il quarto posto potrebbe non bastare per la certezza matematica, ma sarebbe già un traguardo ricercato a lungo negli ultimi anni e mai centrato da quando ha preso il posto di Pioli nel 2016. “Fa piacere raggiungere la 200/a panchina domani, dopo quattro anni è un traguardo importante che mi rende orgoglioso. Sappiamo però che ci manca la matematica per la Champions e dobbiamo conquistarla col Cagliari, contro il quale non sarà semplice”, ha specificato Inzaghi alla vigilia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte