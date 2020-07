Serie A: Lazio Milan

In campo stasera Lazio-Milan DIRETTA

L’emergenza? “Uno stimolo in più, lo abbiamo dimostrato martedì sera a Torino”. Simone Inzaghi parla come un generale che si coccola le sue truppe in vista di un nuovo assalto decisivo. Una Lazio che dopo lo scivolone a Bergamo ha ripreso i giri vincendo con Fiorentina e Torino in rimonta, nonostante le defezioni che aumentano gli uomini in infermeria e le prime squalifiche che in vista di stasera sera all’Olimpico contro il Milan gli tolgono dalle opzioni sia il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, che la sua spalla Felipe Caicedo. Resta il solo Correa (peraltro non al top) come attaccante e alle sue spalle sembra probabile l’avanzamento di Luis Alberto grazie al recupero di uno tra Cataldi e Leiva

