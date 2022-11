Serie A: Lazio-Monza 1-0

Condividi l'articolo

Serie A: Lazio batte Monza 1-0. LA CRONACA



69′ GOL! LAZIO – Monza 1-0! Rete di Romero. Pallone in area di Marusic per Pedro che calcia di prima e impegna Di Gregorio, il portiere non trattiene e Romero sotto porta deposita in rete.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Vecino – Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Radu, Gila, Marusic, Luis Alberto, Romero, Cataldi, Bertini, Basic, Immobile.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio – Donati, Caldirola, Izzo – Ciurria, Ranocchia, Machin, Carlos Augusto – Pessina, Colpani – Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Birindelli, Ferrarini, Antov, Carboni, Rovella, Barberis, Bondo, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Caprari.

—

