Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Lazio ha battuto la Sampdoria 2-0

all’Olimpico in un incontro della 36/a giornata del campionato

di serie A. Con i gol nel primo tempo di Patric e nella ripresa

di Luis Alberto, la squadra di Sarri sale a 62 punti in

classifica, che valgono il quinto posto. Per i blucerchiati,

fermi a 33 punti, ci sarà ancora da soffrire. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte