Serie A: Lecce al primo successo interno, Atalanta a picco

Nel giorno del settimo anniversario della presidenza Sticchi Damiani il Lecce brinda al primo successo stagionale interno con un perfetto uno-due firmato dall’inedita coppia Baschirotto-Di Francesco, ritrovando il successo che mancava dal 16 settembre scorso. 2-1 il finale sull’Atalanta, a cui non basta la segnatura di Zapata, che fallisce così l’aggancio al secondo posto, paga l’ampio turnover attuato da Gasperini (9/11 cambiati rispetto al Napoli) e un primo tempo abbastanza mediocre, con una seconda parte di gara condotta all’attacco, grazie ai cambi operati dal tecnico ospite, ma con tanti errori in fase conclusiva. I salentini sorridono e danno una spallata alla classifica un pò asfittica raggiungendo quota 12, mentre gli orobici, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare, restano a quota 27 e sentono sul collo il fiato di Juve e Inter. (La cronaca)

Come annunciato alla vigilia, ampio turnover per Gasperini in casa Atalanta (cambiano 9 interpreti rispettando all’ultima gara) in vista della sfida di domenica contro l’Inter: in attacco spazio a Zapata e Malinovskyi, in difesa a riposo Demiral (diffidato) e in campo Okoli, tra i pali c’è Sportiello. Sul fronte casalingo Baroni ritrova Pongragic, nel tridente offensivo spazio a Di Francesco, per Umtiti solo panchina. Si parte e già dalle prime schermaglie si intuisce che entrambe le squadre intendano giocarsela. L’Atalanta chiude il Lecce nella propria metà campo, ma non riesce a trovare la conclusione in porta (ci prova Zapata al 5′ ma è attento Falcone), con il Lecce che cerca di uscire con rapide ripartenze cercando Colombo, anche se la pressione degli ospiti è quasi assillante. Il Lecce ci crede e nel giro di due minuti mette a segno un incredibile uno-due degno del miglior pugile. Corre il 28′ e sugli sviluppi di un corner irrompe Baschirotto, che con una perfetta inzuccata mette alle spalle di Sportiello per il vantaggio giallorosso. Palla al centro, errore di Okoli e strada spianata per Di Francesco che entra in area, aggira Sportiello e mette a segno il raddoppio giallorosso (30′). Due a zero, con il Via del Mare trasformatosi in una vera e propria arena.

L’Atalanta accusa il colpo, ma trova il modo di riaprire la gara. Pallone filtrante di Malinovskyi, difesa di casa rivedibile e Zapata di sinistro insacca il gol (40′) per gli orobici, che dimezzano lo svantaggio. I due minuti di recupero mettono fine ad una scoppiettante prima parte di gara, che sembrava chiusa con le due segnature giallorosse, ma riaperta sul finire dai nerazzurri. Via alla ripresa con un doppio cambio operato da Gasperini: dentro Koopmeiners e Maehle per De Roon e Soopy. L’Atalanta, come nel primo tempo, parte forte e schiaccia i padroni di casa. Il pareggio sembra cosa fatta (58′) ma Falcone si supera sulla conclusione di testa di Okoli. Soffrono i giallorossi, Baroni cerca di cambiare l’inerzia dei suoi e cambia gli esterni del tridente di attacco (64′): Oudin e Banda per Strefezza e Di Francesco.

Gli ospiti continuano a premere, Pongragic si becca un giallo (68′) per fermare Pasalic; Gasperini si gioca tutte le carte e getta nella mischia Lookman (69′), Baroni risponde con gli ingressi di Bistrovic e Ceesay per Blin e Colombo. Gli ospiti si gettano all’arrembaggio (dentro anche Boga e Hojlund) e il pareggio sembra a un passo, ma Koopmeiners (79′), solo davanti a Falcone manca il bersaglio. I 5′ di recupero sono una vero e proprio pathos per i padroni di casa, ma alla fine la festa è tutta giallorossa. Atalanta battuta, e aggancio al secondo posto fallito, Lecce che brinda alla seconda vittoria del torneo (primo successo tra le mura amiche) e festeggia sotto la curva nord, anima del tifo giallorosso.

