Serie A: Lecce-Inter 1-1, Monza-Torino 0-1. Segui la Diretta. Le foto

Serie A, in campo alle 20.45

Lecce-Inter 1-1 DIRETTA

Monza-Torino 0-1 DIRETTA

Romelu Lukaku lascia subito il segno. Tornato nell’Inter, e quindi nel campionato italiano, il centravanti belga ha impiegato appena 81 secondi andare in gol. Infatti a 1’21” della sfida della prima giornata di Serie A sul campo del Lecce ha segnato, con un colpo di testa su assist ‘aereo’ di Darmian, la rete con cui i nerazzurri stanno conducendo per 0-1 il match.

Silvio Berlusconi allo U-Power Stadium per l’esordio del suo Monza in serie A, dopo 110 anni di storia. Il presidente biancorosso, giunto in tribuna al momento della lettura delle formazioni di Monza-Torino, non ha voluto mancare alla sfida che segna il debutto dei brianzoli in campionato. Mascherina nera sul volto, ha visto lo striscione esposto dalla curva Davide Pieri, sede del tifo monzese, poco dopo il suo arrivo: “Nessuna notte buia può impedire al sole di sorgere”. Poi, come sempre, si è seduto accanto all’ad Adriano Galliani.

LE RETI

43′ GOL! Monza-TORINO 0-1! Rete di Miranchuk

3′ GOL! Lecce-INTER 0-1! Rete di Lukaku. Cross di Dimarco, sponda di Darmian, Lukaku insacca di testa da due passi dalla porta.

Le formazioni di Lecce-Inter.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Cetin, Gallo – Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez – Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic – Skriniar, De Vrij, Dimarco- Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens – Lukaku, Lautaro.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Agenzia ANSA Nell’altra partita delle 18,30 Sampdoria-Atalanta 0-2 (ANSA)

