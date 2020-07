Serie A: Lecce Lazio, probabili formazioni

Prima la Lazio a Lecce, poi la Juventus in casa del Milan. Nella sfida scudetto toccherà ai biancocelesti stavolta battere il primo colpo: “Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra a prescindere dai risultati degli altri”, avverte il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta contro i salentini e reduce dalla sconfitta interna con il Milan. La vetta della classifica ora è a 7 punti di distacco ma c’è sempre lo scontro diretto con i bianconeri il 20 luglio e alle spalle dei biancocelesti l’Inter e soprattutto l’Atalanta restano pericolosamente a distanze ridotte. “Abbiamo analizzato la gara contro il Milan – prosegue – domani avremo già un’altra partita molto importante e difficile a Lecce. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e vedremo chi ci darà più garanzie per il match”. La Champions è praticamente una formalità ma fin quando Inzaghi non avrà la matematica dalla sua parte non starà tranquillo.



Probabili formazioni di Lecce-Lazio.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 7 Donati, 5 Lucioni, 6 Paz, 27 Calderoni; 72 Barak, 4 Petriccione, 8 Mancosu; 18 Saponara; 17 Farias, 30 Babacar. (22 Vigorito, 40 Sava, 2 Radicchio, 3 Vera, 10 Falco, 11 Shakov, 14 Deiola, 29 Rispoli, 34 Maselli, 35 Rimoli, 37 Majer). All.: Liverani. Squalificato: Tachtsidis. Diffidato: Rispoli. Indisponibili: Dell’Orco, Lapadula, Meccariello, Rossettini e Meccariello.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 3 Luiz Felipe, 93 Vavro, 15 Bastos, 16 Parolo, 32 Cataldi, 8 D.Anderson, 52 Falbo, 5 J.Lukaku, 28 A.Anderson, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Cataldi e Lazzari. Indisponibili: Correa, Lulic, Marusic e Moro. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 8,50; 5,50; 1,33

