Serie A: Lecce Napoli

Condividi l'articolo

Lecce-Napoli in campo alle 19 il match in Salento per la 29esima giornata di campionato

LA CLASSIFICA DI SERIE A

IL PROGRAMMA DELLA 29ESIMA GIORNATA

LA VIGILIA

Allenamento di rifinitura al Via del Mare per il Lecce di Marco Baroni, in vista dell’impegno casalingo contro il Napoli. Nell’undici iniziale è certo rientro del difensore Umtiti che ha scontato il turno di squalifica. Certa l’assenza a centrocampo del difensore Blin, fermato dal giudice sportivo; al suo posto potrebbe giocare Askildsen ma Baroni terrà conto anche di Maleh al rientro dopo la squalifica. Nel reparto offensivo solito ballottaggio per una maglia tra Ceesay e Colombo. Ennesimo sold out stagionale sugli spalti con i seimila biglietti messi in vendita terminati in poco meno di due ore, che si aggiungono ai 19mila abbonati.

l Napoli ha svolto una seduta di allenamento nel Centro Tecnico di Castel Volturno per preparare la sfida al Lecce. Il gruppo ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto una partitina a campo ridotto e poi lavoro tattico. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro in palestra.

Il punto da Premier, Liga, Bundesliga, Ligue1, Serie A © Ansa

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte