Condividi l'articolo

Serie A, Lecce-Sampdoria in campo alle 12.30

Un vero e proprio scontro salvezza quello contro la Sampdoria, nel lunch match al Via del Mare, che dirà molto sul futuro del campionato del Lecce, reduce da ben sei sconfitte consecutive. Che sia uno snodo cruciale per la stagione è appurato, e il tecnico dei pugliesi ne è consapevole: “Conosciamo il valore di questa partita – ammette Baroni nella consueta conferenza della vigilia – ed è necessario guardare solo in casa nostra. Testa alla prestazione, non dobbiamo avere blocchi mentali: è necessario solo andare forte e dobbiamo essere attaccati alle nostre certezze”. Una gara in cui sarà fondamentale l’approccio: “Dobbiamo saper leggere nel migliore dei modi la partita – prosegue il tecnico. Quando si alza l’importanza della posta è sempre meglio, ma tutto questo fa parte del nostro percorso di crescita: abbiamo un’opportunità importante, e non dobbiamo avere il braccino”.

Sull’undici da opporre ai doriani, Baroni è abbastanza schietto.”Ho ancora dei dubbi – dice – e farò delle valutazioni, ma so di poter contare su un gruppo che sta bene. Tutti i ragazzi hanno un grande entusiasmo, e devono sentirsi liberi nella testa e nelle gambe: servirà andare forte, ma con lucidità”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte