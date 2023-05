Condividi l'articolo

(ANSA) – LECCE, 21 MAG – Lecce e Spezia pareggiano 0-0 al ‘Via del Mare’ in un incontro della 36/a giornata di serie A, e

in forza di questo risultato la Cremonese è retrocessa

matematicamente in serie B. Con 24 punti, i grigiorossi non

possono più raggiungere i liguri, che occupano il quart’ultimo

posto a quota 31. Il Lecce è quint’ultimo con 33 punti, mentre

il Verona è terz’ultimo, con 30. (ANSA).



