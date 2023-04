Condividi l'articolo

Serie A: Lecce-Udinese 1-0 La cronaca

I salentini conquistano tre punti importanti per la salvezza. Decide il rigore di Strefezza.

62′ GOL! LECCE-Udinese 1-0! Rete di Strefezza dal dischetto! E’ l’ottavo gol dell’attaccante giallorosso in campionato che col destro non sbaglia e batte Silvestri portando in vantaggio i padroni di casa.

