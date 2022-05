Serie A: Milan-Atalanta 1-0, rossoneri sognano la festa – LIVE

Condividi l'articolo

Per la 37/a giornata di Serie A in campo alle ore 18: Milan-Atalanta 1-0. LA DIRETTA

57′ GOL! MILAN-Atalanta 1-0! Rete di Rafael Leão, che raccoglie il passaggio di Messias, parte e non lo ferma più nessuno!

Nel secondo tempo, il Milan dovrà scrollarsi di dosso la tensione accumulata nelle ultime settimane e dovrà sfruttare questo match per mettersi in tasca una buona fetta di scudetto. Non può, però, mollare la squadra di Gasperini, che cerca di restare attaccata al treno europeo nonostante il turno sulla carta a lei sfavorevole.

Primo tempo dominato dalla tensione quello che va in scena allo Stadio Meazza tra Milan e Atalanta. A convincere maggiormente sono i nerazzurri, le cui poche azioni sono sembrate più ficcanti delle tante orchestrate dai padroni di casa.

“Sempre Milan, forza lotta insieme a noi”: una coreografia che coinvolge l’intero stadio per caricare i rossoneri nella sfida decisiva per lo scudetto contro l’Atalanta. Uno stadio da brividi, stracolmo, in cui non si vedono seggiolini liberi neppure al terzo anello. I tifosi del Milan sognano un titolo che manca da 11 anni e ci sono applausi per tutti, anche per Kessié alla lettura delle formazioni dopo che è stato bersagliato dal popolo rossonero per la decisione di lasciare Milano a parametro zero. Per i tifosi oggi non è dunque il momento dei dissidi ma solo di sostenere la squadra per la conquista dello scudetto.

Le formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Kessie – Saelemaekers, Krunic, Leao – Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo Toure, Diaz, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Messias, Bakayoko, Gabbia. All. Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso – Palomino, De Roon, Djimsiti – Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Hateboer – Pessina, Pasalic – Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Pedersen, Boga, Malinovskyi, Mihaila, Demiral, Scalvini, Miranchuk, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Una marea rossonera a San Siro per caricare il Milan nell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta, sfida forse decisiva per la conquista del titolo. Stefano Pioli sceglie Kessié in coppia con Tonali in mediana, e Saelemaekers, Krunic e Leao a supporto di Giroud punta. L’Atalanta, che non può sbagliare per centrare la qualificazione alle coppe europee, senza Toloi punta su Muriel, supportato da Pasalic e Pessina. Una sfida sentitissima per entrambe le squadre che in 90′ si giocano l’intera stagione. I tifosi del Milan si preparano ad accogliere la squadra con una coreografia che coinvolgerà l’intero stadio, mentre il pullman della squadra, all’arrivo a San Siro, è stato ‘abbracciato’ da centinaia di tifosi. Vincere per i rossoneri è d’obbligo in attesa del risultato di questa sera tra Cagliari e Inter. L’Atalanta di Gasperini, nel finale di stagione più complesso negli ultimi anni, ha bisogno dei 3 punti per essere certa dell’Europa: l’ultima spiaggia è un San Siro a tinte rossonere.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte