Serie A: Milan da battere, l’Inter e la Juventus ci provano

(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Serie A ai nastri di partenza, a due

giorni dal calcio d’inizio della nuova stagione, si cominciano a

delineare gli equilibri di un campionato che anche quest’anno si

preannuncia ricco di emozioni. Si riparte dal Milan campione

d’Italia, l’Inter beffata all’ultima giornata e la Juventus per

la prima volta dopo 10 anni a secco di vittorie. Quest’anno gli

equilibri sembrano confermarsi, ma con qualche sorpresa dietro

l’angolo. Per gli esperti di Sisal lo scudetto sarà

principalmente una lotta a due tra Inter e Juventus, entrambe

infatti partono alla pari, con la vittoria del campionato

proposta a 2,75. Un po’ più indietro i rossoneri, il bis del

Milan di Pioli è un’opzione a 5,00. La Roma, che si è mossa

molto bene sul mercato con i colpi Dybala e Wijnaldum, potrebbe

essere la sorpresa di questa stagione, lo scudetto giallorosso è

a una quota interessante, a 7,50. Il Napoli si è ridimensionatio

e la sua vittoria vale 16. In terza fascia troviamo Lazioe

Atalanta, a 33,00. La lotta per i primi 4 posti che valgono la

qualificazione alla Champions si prospetta più combattuta che

mai. Scontata la partecipazione di Inter, Juventus e Milan,

rimangono in 4 squadre per l’ultimo posto a disposizione con la

Roma nettamente favorita, a 1,80. Le chance del Napoli salgono a

2,40, mentre si sale a 3,50 per l’Atalanta e a 4,00 per la

Lazio. Tra volti nuovi, ritorni e vecchie conoscenze, sono tanti

i bomber della Serie A che puntano a vincere il titolo di

Capocannoniere. L’uomo da battere è sempre Ciro Immobile, che lo

scorso anno ha vinto il quarto titolo, primo italiano nella

storia della Serie A a centrare questo poker. Èancora lui il

favorito, a 4,00, quest’anno però la concorrenza sarà ancora più

forte con Vlahovic a pari quota e Lukaku, tornato in Italia e

pronto a lasciare il segno, a 5,00. Dietro il terzetto dei

favoriti Abraham e Osimhen, a 9,00, con Lautaro Martinez a

12,00. Capitolo retrocessione: a rischiare di più sono le due

neopromosse Cremonese e Lecce, rispettivamente a 1,50 e 1,65, ma

rischiano anche Spezia, Empoli e Salernitana, tutte a 2.50.

(ANSA).



