Serie A: Milan-Empoli, formazioni

Essere grandi con le ‘piccole’: è l’obiettivo del Milan per credere fino alla fine nello scudetto. I rossoneri affrontano l’Empoli, a dieci giornate dalla fine, da capolista (anche se l’Inter deve ancora recuperare la partita contro il Bologna), con un calendario che strizza l’occhio. L’imperativo, però, è fare bottino pieno anche con le squadre sulla carta più semplici, ma che spesso hanno nascosto più di un’insidia per i rossoneri. Sono dodici i punti persi per strada contro le squadre che non lottano per la Champions League. Troppi per sognare in grande. Tant’è che Pioli piuttosto che preoccuparsi della rimonta della Juventus, teme l’Empoli. “Se mi fa paura la Juve? A me fa più paura l’Empoli – spiega in conferenza – abbiamo visto la partita dell’andata. Ci hanno creato qualche difficoltà e dobbiamo giocare bene. Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, dobbiamo pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche”. Non sono serviti discorsi particolari, frasi ad effetto per richiamare alla responsabilità e maturità il gruppo. La vittoria sul Napoli non ha esaltato la squadra rossonera e Pioli è fiducioso. “Non c’è stato bisogno del mio intervento per far capire l’importanza della partita di domani. L’esperienza del passato è stata utile, ma non si deve guardare sempre al passato. Siamo soddisfatti della prestazione contro il Napoli ma l’ultimo gradino sarà la prossima sfida. Dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata, che si è preparata molto bene”. Il Milan, assicura Pioli, è pronto, “convinto e determinato” per affrontare questo finale di stagione. Perdere terreno proprio ora sarebbe un delitto per i tifosi rossoneri che riempiranno San Siro anche nella sfida contro l’Empoli. E per la volata finale il Milan può tornare a contare anche su Zlatan Ibrahimovic che “sta un pochino meglio e darà il suo supporto”. Tornerà centrale, quindi, la staffetta con Giroud che per quanto sta dimostrando in questa stagione, si merita i complimenti del suo allenatore. “Di lui mi piace tutto, come gioca per la squadra, il fatto che sappia lavorare in pressione, smistare, attaccare la profondità”. Un elogio totale. Contro l’Empoli non ci sarà Theo Hernandez, squalificato, al suo posto favorito Calabria. Mentre Kessie potrebbe essere confermato sulla tre quarti, preferito a Brahim Diaz.

Probabili formazioni di Milan-Empoli.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 23 Tomori, 20 Kalulu, 25 Florenzi; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 79 Kessie, 17 Leao; 9 Giroud (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 46 Gabbia, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré, 10 Diaz, 7 Castillejo, 33 Krunic, 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 12 Rebic, 11 Ibrahimovic) All.: Pioli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Romagnoli, Diaz. Indisponibili: Kjaer, Bakayoko.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 33 Luperto, 65 Parisi; 27 Zurkovski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 8 Henderson; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 34 Ismajli, 42 Viti, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Parisi, Marchizza, Zurkowski, Tonelli. Indisponibili: Haas, Marchizza, Ekong. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 1,37; 5,25; 7,75.

