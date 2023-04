Serie A: Milan Empoli

Condividi l'articolo

Ancora lavoro differenziato per Ibrahimovic e Kalulu, con Messias che invece esce dall’infermeria ed entra nella lista dei disponibili contro l’Empoli. Il Milan, dalla trasferta di campionato a Napoli si porta addosso le scorie che hanno costretto anche Brahim Diaz a svolgere lavoro personalizzato. E che verso il nuovo impegno con i campani, mercoledì in Champions, indurranno a dare tregua allo spagnolo, schierando tra i partenti a destra Saelemaekers. Nell’ottica di recuperare gli acciaccati e dare un turno di sosta a chi ha bisogno di riposo, Pioli riparte dal modulo con la difesa a quattro, riproposto per la prima volta dopo settimane proprio in casa di Spalletti. A centrocampo, Bennacer potrebbe ritrovarsi nella posizione più avanzata in aggressione sul portatore di palla, con Krunic alle sue spalle accanto a Tonali in fase di costruzione. Una scelta che farebbe accomodare in panchina De Keteleare, comunque la più probabile alternativa che Pioli valuterà nella rifinitura di domattina. Rispetto alla partita di domenica a Napoli, invece, pressoché certo in difesa il rientro di Thiaw, al posto di Kjaer e al fianco di Tomori.

L’Empoli si presenta a San Siro col Milan ancora senza il portiere Vicario, indisponibile sempre per il problema al costato, e con Akpa Akpro uscito malconcio ad una caviglia dopo la gara con il Lecce. Squalificato Tonelli, espulso lunedì direttamente dalla panchina. Diversi i dubbi visto che la vicinanza con la gara di Lecce potrebbe far pensare a un turn over. In ogni caso forse l’unico cambiamento potrebbe essere in avanti con Cambiaghi al posto di Piccoli a fianco di Caputo. L’assenza di Akpa Akpro dovrebbe vedere l’ingresso da titolare di Fazzini. Non sono escluse altre sorprese.

