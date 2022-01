Serie A: Milan-Roma, formazioni

Condividi l'articolo

Il Milan con 5 giocatori positivi al Covid è costretto a reinventare la difesa nel match contro la Roma a San Siro. Pioli sceglie Gabbia con Kalulu come centrali dovendo fare a meno di Romagnoli e Tomori. A destra gioca Florenzi, indisponibile Calabria, in mediana Tonali e Krunic. Restano in panchina Rebic, Leao, Ibrahimovic, titolare Giroud. Mourinho torna San Siro cercando punti pensanti in chiave Champions League e schiera Pellegrini con Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan e Vina, davanti Zaniolo, Abraham.

