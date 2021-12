Serie A: Milan-Salernitana, formazioni

Condividi l'articolo

“Non pensiamo assolutamente al Liverpool. Lo faremo solo da domani sera. Mancano venti giorni alla sosta di Natale, abbiamo quattro partite importanti. Sarà difficile, la Juventus ha superato con difficoltà la Salernitana. Nessuno di noi sta pensando alla Champions. Dobbiamo tornare a vincere con continuità per restare in alto in classifica”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Salernitana. Martedì il Milan affronterà il Liverpool a San Siro e l’obbligo è vincere per poter sperare nel miracolo qualificazione. Ma Pioli in conferenza stampa, a più riprese, assicura che la squadra non è distratta dagli impegni Champions ed è fortemente motivata dalla sfida di campionato. “La partita di domani è importante per dare continuità. Abbiamo un’altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. L’avversario è difficile – avverte Pioli – molto fastidioso nella fase di non possesso. Sicuramente sarà importante la fase difensiva, è una partita che vogliamo fare bene”.

Probabili formazioni di Milan-Salernitana. Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 20 Kalulu, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic (16 Maignan, 83 Mirante, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 33 Krunic, 30 Messias, 64 Pellegri, 7 Maldini). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kjaer, Calabria, Giroud, Rebic, Castillejo.

Salernitana (4-3-1-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 19 Ranieri; 18 L.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 11 Djuric, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 26 Bogdan, 33 Delli Carri, 4 Jaroszynski, 21 Zortea, 8 Schiavone, 28 Capezzi, 24 Kechrida, 25 Simy, 63 Vergani). All.: Colantuono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli, Ranieri. Indisponibili: Gondo, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Obi, Russo. Arbitro: Giua di Olbia. Quote Snai: 1.20; 6.75; 13.00.

