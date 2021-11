Serie A: Milan-Sassuolo, formazioni

Condividi l'articolo

“Mi auguro di poter vivere tante emozioni su questa panchina, siamo ambiziosi e vogliamo continuare così”: sono le parole di Stefano Pioli a Milan Tv dopo la firma sul prolungamento di contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2023. “Quale allenatore ho studiato in carriera? Sono appassionato di calcio – racconta Pioli – studio tanto e tutto. E’ chiaro che se proponi una cosa la devi sentire, ma prima devi averlo studiato e provato. La cosa più importante è sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione”.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié ; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic (16 Maignan, 83 Mirante, 23 Tomori, 5 Ballo Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 25 Florenzi, 33 Krunic, 30 Messias, 64 Pellegri, 27 Maldini) All Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Rebic, Giroud, Calabria, Plizzari

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 4 Magnanelli, 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traorè, 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 20 Harroui, 97 Henrique, 92 Defrel). All. Dionisi. Squalificati: Frattesi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Djuricic, Boga, Romagna. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,53; 4,50; 5,50.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel, 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 20 Bastoni; 8 Kovalenko, 7 Sala, 25 Maggiore; 10 Verde, 18 Nzola, 22 Antiste. (1 Zoet, 40 Zovko, 9 Manaj, 13 Reca, 14 Kiwior, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 19 Colley, 21 Ferrer, 29 Salcedo, 33 Agudelo, 44 Strelec). All.: T. Motta Squalificati: Gyasi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena, Bourabia.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 7 Orsolini, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 23 Bagnolini, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 35 Dijks, 14 Viola, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dominguez, Hickey, Medel. Indisponibili: De Silvestri, Kingsley, Schouten, Skov Olsen. Arbitro: Massimi di Termoli Quote Snai: 3,10; 3,40; 2,30.

Roma (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini, 6 Vina; 22 Zaniolo; 92 El Shaarawy, 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 19 Reynolds, 24 Kumbulla, 65 Tripi, 42 Diawara, 55 Darboe, 59 Zalewski, 21 Mayoral, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 64 Felix) All.: Jose Mourinho. Squalificati: Veretout? Diffidati: Cristante, Mancini Indisponibili: Spinazzola, Villar, Cristante

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djdiji, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Aina; 77 Linetty, 14 Brekalo; 9 Belotti (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 8 Baselli, 11 Pjaca, 19 Sanabria, 22 Praet, 25 Kone, 27 Vojvoda, 88 Rincon). Allenatore: Juric Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi. Arbitro: Chiffi di Padova Quote Snai:1,70; 4,00; 4,50.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte