Serie A: Milan-Verona, formazioni

“La sfortuna esiste solo per chi si sente sfortunato”. Stefano Pioli non vuole alibi, ma probabilmente non vede l’ora che questa settimana ‘terribile’ finisca. Perché alla vigilia della sfida contro il Verona, dopo aver dovuto gestire l’infortunio di Maignan, quello di Messias e l’assenza di Theo Hernandez, arriva la notizia della positività al Covid di Brahim Diaz. Il Milan perde pezzi ogni giorno, uomini fondamentali per il gioco e l’equilibrio della squadra. Il portiere, l’esterno di spinta e ora il trequartista, il giocatore che ha fatto il salto di qualità più evidente in rosa. “Dobbiamo stringere i denti davanti alle difficoltà e dimostrare le nostre qualità nel superarle”. L’allenatore rossonero non vuole piangersi addosso ma quella che deve affrontare il Milan è una vera a propria impresa. Il resto della squadra si è sottoposto a tampone con esito negativo ma se Pioli non vuole parlare di sfortuna, si può dire che la Dea bendata sembra aver voltato le spalle alla squadra rossonera. E’ l’ennesima prova di forza di un Milan giovane che sembra costretto a crescere troppo in fretta. Contro il Verona, potrebbe giocare titolare Daniel Maldini al posto di Diaz. Tornerà in campo Giroud, mentre il verdetto su Ibrahimovic si saprà solo sabato.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 15 A.Romagnoli, 2 Calabria; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 12 Rebic; 9 Giroud. (96 Jundal, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 Bennacer 7 Castillejo, 17 Leao, 64 Pellegri, 11 Ibrahimovic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bakayoko, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 14 Ilic, 17 Ceccherini, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Frabotta. Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 1,55; 4,25; 6,00.

