Serie A: Monza-Lazio 0-1 e Spezia-Salernitana 0-0 LIVE

Monza-Lazio 0-1 LA DIRETTA

Al 13′ biancocelesti in vantaggio con Pedro.

Spezia-Salernitana 0-0 LA DIRETTA

LA VIGILIA

“Spero di non trovare la Lazio al 100%: loro saranno molto carichi, noi non abbiamo nulla da perdere”. Raffaele Palladino presenta così la sfida del suo Monza alla seconda forza del campionato, in programma domenica alle 15 allo U-Power Stadium. “All’andata abbiamo giocato davvero bene. La Lazio ha tanti punti forti e Sarri è un maestro: è una squadra che non perde dall’11 febbraio, che sa difendersi bassa e sa venire a prenderti alta. Si tratta sicuramente di una delle migliori squadre del campionato. All’andata abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo fatto un bellissimo percorso di crescita e vogliamo migliorarci ancora”.

