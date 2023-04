Serie A: Monza-Lazio 0-2 e Spezia-Salernitana 0-1 LIVE

Condividi l'articolo

Monza-Lazio 0-2 LA DIRETTA

Al 13′ biancocelesti in vantaggio con Pedro. Zaccagni scappa a Marlon e cerca uno scarico all’indietro, Rovella devia leggermente il pallone che finisce in una zona in cui si getta lo spagnolo, il quale è più reattivo di tutti i difensori del Monza e batte Di Gregorio calciando di prima sul secondo palo.

Al 56′ il raddoppio firmato da Milinković-Savić. Calcio di punizione dal limite splendido del serbo, che fa girare la conclusione sul primo palo.

Spezia-Salernitana 0-1 LA DIRETTA

Al 43′ i campani in vantaggio grazie all’autogol di Mattia Caldara. Il difensore, per anticipare in area Piatek, alza la sfera superando anche Dragowski: autogol dell’ex Atalanta.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte