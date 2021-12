Serie A: Napoli-Atalanta 2-3

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – L’Atalanta batte 3-2 il Napoli al

Maradona nel big match della 16/a giornata di serie A, un

risultato che lascia il Milan solo in vetta con una lunghezza

sull’Inter, due sugli azzurri e quattro sugli stessi

bergamaschi. Un gol di Malinovsky ha aperto le marcature al 7′

del primo tempo e i nerazzurri sono stati più volte vicini al

raddoppio, ma nel finale del primo tempo Zielinski ha

riequilibrato il punteggio. A inizio ripresa, è stato Mertens,

ancora a segno, a completare la rimonta per la squadra di

Spalletti. Il palo, poco dopo, ha negato il pareggio a Zapata,

trovato però poco dopo da Demiral. L’onda nerazzurra non si è

fermata, con Freuler che ha trovato la rete decisiva. (ANSA).



