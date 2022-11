Serie A: Napoli-Empoli, formazioni LIVE

Condividi l'articolo

In campo alle 18.30 Napoli-Empoli e Spezia-Udinese LIVE

Il buon sorteggio di Champions League contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi può rendere più vicino il sogno dei quarti di finale, ma ora la testa è tutta sul campionato. Il Napoli dopo l’urna dell’Uefa si prepara per il match delle 18.30 contro l’Empoli al Maradona, una sfida su cui Spalletti punta tutto per trovare la decima vittoria di fila in campionato e mantenere la fuga in testa alla classifica, tenendo ad almeno 6 punti il Milan secondo e a 8 le terze Lazio e Atalanta.

Probabili formazione di Napoli-Empoli:

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 6 Rui, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 11 Lozano, 9 Osimhen, 81 Raspadori. (12 Marfella, 30 Sirugu, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 17 Olivera, 23 Zerbin, 91 Ndombele, 4 Demme, 70 Gaetano, 7 Elmas, 21 Politano, 18 Simeone). All. Spalletti Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli; 14 Pjaca; 9 Satriano, 28 Cambiaghi In panchina: 1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 4 Walukiewicz, 24 Ebuhei, 21 Fazzini, 20 Degl’Innocenti, 5 Grassi, 8 Henderson, 36 Guarino, 11 Akpa Akpro, 17 Ekong, 35 Baldanzi, 10 Bajrami, 7 Lammers Allenatore Zanetti Squalificati: nessuno Diffidati: Marin Indisponibili: Destro, Tonelli, De Winter

Arbitro: L.Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,18; 7,50; 14.

Probabili formazioni di Spezia-Udinese.

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Ampadu, 14 Kiwior, 43 Nikolaou; 2 Holm, 6 Bourabia, 8 Ekdal, 33 Agudelo, 13 Reca; 30 D.Maldini, 18 Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 10 Verde, 15 Hristov, 16 Beck, 20 Bastoni, 27 Amian, 28 Ellertsson, 29 Caldara, 44 Strelec, 89 Sanca). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gyasi, Nzola. Indisponibili: Gyasi, Kovalenko.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 17 Nuytinck; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 23 Ebosse; 7 Success, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 8 Jajalo, 9 Beto, 14 Abankwah, 15 Buta, 19 Ehizibue, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 39 Semedo, 67 Guessand). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidato: Udogie. Indisponibili: Becao, Masina, Udogie. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 4,25; 3,65; 1,85.

