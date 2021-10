Serie A: Napoli frena, con la Roma è 0-0

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Il Napoli ferma la sua serie record

di vittorie ciccando la nona, ma il pari all’Olimpico le

consente di restare in testa insieme al Milan al termine di una

vibrante gare senza gol. La Roma riscatta il tonfo in Europa

cercando di piu’ la vittoria, ma l’organizzazione eccellente di

Spalletti e’ difficile da superare. E’ comunque una serie A da

fuochi di artificio: 34 gol prima del posticipo dimostrano la

filosofia delle squadre che rischiano per vincere. In attesa dei

due turni in cinque giorni si infiamma la lotta per l’Europa:

mentre il Milan aggancia il Napoli, frena l’Atalanta, raggiunta

dall’Udinese e frana la Lazio, travolta da quattro gol di

Simeone che trascinano in alto il Verona di Tudor. A trarre

maggiore giovamento dai due risultati a sorpresa e’ la

Fiorentina che vince facilmente su un Cagliari nuovamente

dimesso, con Vlahovic che batte i fischi del Franchi con una

magia su punizione. (ANSA).



