Serie A: Napoli-Juventus, azzurri favoriti al Maradona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Il big match di domani sera a Napoli

tra la capolista e la Juventus apre, e domina, la 18/a giornata

di Serie A, una sfida che nelle quote Snai vede gli azzurri in

pole position: il segno «1» vale 2 volte la posta con la

Juventus che parte invece a 4,25; in mezzo, il pareggio a 3,30.

Victor Osimhen sfida la difesa meno battuta ma è il maggiore

indiziato a mettere la firma sul tabellino (3,00), seguito da

Kvaratskhelia, da Simeone e dall’ex Milik, tutti a a 3,50, e dal

trio Lozano, Kean e Raspadori a 4,00.

Sabato giocheranno le milanesi. Dopo il pari subito in

rimonta dalla Roma e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano

del Torino, il riscatto del Milan a Lecce vale 1,60, con il

pareggio a 4,00 e l’«1» a 5,75. Ancora più sbilanciate le quote

per il successo dell’Inter sul Verona a San Siro: l’«1» è a

1,28, con «X» e «2» rispettivamente a 6,00 e 9,75.

Non è iniziato bene il 2023 della Lazio, che domenica cercano

la prima vittoria del nuovo anno in casa del Sassuolo: al Mapei,

il «2» si gioca a 2,20, seguito dall’«1» a 3,20 e dal pareggio a

3,60. L’Atalanta dopo il successo sul Bologna cerca il bis con

la Salernitana e la sua vittoria è data a 1,40. La Roma attende

la Fiorentina: i tre punti giallorossi a 2,00, con i viola che

su Snai si assestano a 3,80 e il pareggio a 3,50. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte