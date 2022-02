Serie A: Napoli prova a scavalcare l’Inter, Milan in agguato

Condividi l'articolo

Dalla febbre dei derby romani allo stress creativo delle sfide scudetto su altre sponde. Luciano Spalletti ritrova un vecchio nemico stimato come Simone Inzaghi (in tribuna per un turno di squalifica) nel super-clou di domani al Maradona in cui affronta da ex l’Inter al cui timone non ha particolarmente brillato: se vince il Napoli, rilanciato dal ritorno di Osimhen, scavalca la capolista, che però deve recuperare una gara e cercherà di non farsi condizionare dal pensiero del confronto Champions col Liverpool di mercoledì prossimo. Può giovarsi di un eventuale pari il terzo incomodo Milan che, dopo avere rimontato l’Inter e schiantato la Lazio, non dovrebbe faticare a completare il trittico settimanale ospitando la Samp che perde Gabbiadini ma riporta in Italia Giovinco.

La serie A si infiamma anche per la corsa al quarto posto, con Vlahovic e Zacharia che cominciano a fare la differenza per la Juve e vogliono proseguire a farlo nella sfida campale di Bergamo: l’Atalanta ha una gara da recuperare ed è a -1 dai bianconeri che però arrivano meglio all’appuntamento. La giornata che precede il riavvio della Champions funziona da sprone anche per le altre tre soccombenti dei quarti di Coppa Italia. Sassuolo e Roma si sfidano fra di loro (senza Raspadori, Scamacca e Zaniolo), la Lazio in ambasce, con Immobile in dubbio e una difesa colabrodo, riceve il Bologna dell’ex Mihajlovic, che l’ha pesantemente battuta nell’andata. La vincitrice a sorpresa Fiorentina, in attesa di regalarsi il derby contro Vlahovic (che ha pensato poco alla conseguenze ‘infiammabili’ delle sue parole sulla doppia semifinale di Coppa), posticipa lunedì in casa dello Spezia.

E’ una sorta di ultimatum nella lotta salvezza la sfida tra le ultime Genoa e Salernitana ma rischia anche il Venezia (un punto in cinque gare e la vittoria che manca da fine novembre) se non fa punti in casa del lanciato Torino di Juric. Il Cagliari vuole proseguire la risalita in casa dell’Empoli, mentre il Verona non ha abbandonato le sue speranze di lottare per un posto in Europa e ha bisogno di un successo sull’Udinese.

Dopo il derby di Milano (e in attesa dei due di Coppa Italia) il clou della serie A si sposta a Napoli dove arriva un’Inter che ha dimostrato di avere reagito contro la Roma allo choc del sorpasso rossonero. La migliore difesa (nonostante l’addio di Manolas e la lunga assenza di Koulibaly, che potrebbe tornare titolare) contro il miglior attacco (Dzeko e Lautaro stanno ricevendo un poderoso aiuto dal ritrovato Sanchez). La compattezza e la qualità del centrocampo farebbero pensare a una potenziale superiorità nerazzurra, ma Inzaghi sa che il gruppo partenopeo è coeso e viene magistralmente guidato da Spalletti, che sente che potrebbe essere l’anno buono per il suo primo scudetto. Non la pensa così un altro grande timoniere, Pioli, che ha raddrizzato un Milan che sembra in difficoltà con la gioventù e le potenzialità di Diaz, Leao e Tonali. Mancherà Hernandez (che ha rinnovato il contratto) e ancora Ibra, ma lo spietato Giroud (due doppiette in quattro giorni) ha dimostrato di essere autosufficiente. La Samp di Giampaolo sa che forse dovrà aspettare altre avversarie per conquistare i punti salvezza.

L’altra sfida centrale è quella tra Atalanta e Juventus, che si contendono il quarto posto. Gasp si lamenta dell’arbitro di Coppa e della sfortuna (due legni contro la Fiorentina) ma i lombardi da tempo convincono poco, e non solo per l’assenza di Zapata. I meccanismi di gioco non sono fluidi come negli altri anni, ma il tecnico potra’ dimostrare che e’ un’impressione sbagliata nel duro confronto con la Juve, gia’ battuta nell’andata. Allegri ha inserito magnificamente Zacharia e soprattutto Vlahovic, gia’ decisivo nelle prime due gare. E proprio l’intesa del serbo con Dybala promette di dare una scossa poderosa per finire dignitosamente una stagione che sembrava compromessa.



