Serie A: Napoli Roma. Gattuso cerca riscatto da ko Bergamo

Una sfida per l’aggancio virtuale tra due deluse del campionato. Il Napoli ospita domenica la Roma provando a restare concentrato fino alla fine, ma sa che l’obiettivo di provare ad acciuffare il quarto posto. Il ko di Bergamo ha chiuso quel capitolo e il Napoli sa che nella prossima stagione si giocherà l’Europa League, provando a essere protagonista magari fino in fondo. Ora c’è la sfida all’altra delusa e staccata dall’Atalanta, la Roma.

Gattuso sta cercando di tenere muscoli e cervello degli azzurri svegli fino alla fine, anche perché la sfida più importante arriverà ora a metà agosto, il ritorno degli ottavi contro il Barcellona, con il sogno di andare alla final eight di Champions, un sogno che si coltiva anche rimanendo in forma. La sfida con la Roma di Fonseca, il tecnico che eliminò tre anni fa con il suo Shakhtar Donetsk il Napoli dalla Champions League e pagò pegno, presentandosi in conferenza stampa vestito da Zorro.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte