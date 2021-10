Serie A: Napoli-Torino, formazioni

Condividi l'articolo









Koulibaly torna, Manolas si ferma. E’ questa l’ultima notizia che rende obbligate le scelte di Luciano Spalletti al centro della difesa nel match di domenica al Maradona contro il Torino. Il centrale greco oggi è uscito dal campo anzitempo nel corso dell’allenamento per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, informa il club azzurro. Spazio quindi a Koulibaly, che è rientrato oggi dopo l’impegno con la Nazionale, e a Rrhamani al suo fianco. Non una bella notizia per il tecnico toscano che però comincia a vedere importanti rientri nel suo Napoli, a cominciare da Lobotka che oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre restano out Malcuit, Ounas e Petagna. Energie da dosare, quindi, per il tecnico azzurro che prepara dopo la sosta delle nazionali un nuovo tour del force con cinque parttite di campionato e due di Europa League nei prossimi 21 giorni da affrontare, sfruttando a fondo una rosa che ormai ha Mertens e Demme pronti a rientrare a pieno ritmo. Il belga, in particolare, scalpita e vuole rientrare, mostrando a tutti di poter far rilassare Osimhen o anche giocare nel tridente alle sue spalle.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (25 Ospina, 12 Marfella, 5 Juan Jesus, 4 Demme, 68 Lobotka, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ghoulam, Ounas.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djdiji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 4 Pobega, 38 Mandragora, 34 Aina; 14 Brekalo, 10 Lukic; 9 Belotti (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 8 Baselli, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 22 Praet, 27 Vojvoda, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Edera, Pjaca, Verdi. Arbitro: Sacchi di Macerata. Quote Snai: 1,40; 4.75; 7,50.

