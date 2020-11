Serie A: Parma-Fiorentina

In campo Parma-Fiorentina DIRETTA

Probabili formazioni di Parma-Fiorentina. Parma (5-3-2): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 4 Balogh, 22 Alves, 7 Gagliolo, 3 Pezzella, 33 Kucka, 23 Hernani, 14 Kurtic, 45 Inglese, 27 Gervinho (34 Colombi, 77 Rinaldi, 16 Laurini, 24 Osorio, 30 Valenti, 15 Brugman, 18 Cyprien, 8 Grassi, 22 Nicolussi Caviglia, 21 Scozzarella, 19 Sohm, 32 Brunetta, 10 Karamoh). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Cornelius, Busi, Mihaila. Fiorentina (4-3-1-2): 69 Dragowski; 21 Lirola, 4 Milenkovic, 22 Caceres, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 78 Pulgar, 10 Castrovilli; 5 Bonaventura; 11 Kouamé, 7 Ribéry. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 98 Igor, 36 Ponsi, 23 Venuti, 27 Barreca, 8 Duncan, 18 Saponara, 9 Vlahovic, 63 Cutrone). All. Iachini Squalificati: Martinez Quarta Diffidati: nessuno Indisponibili: Borja Valero, Callejon, Pezzella Arbitro: La Penna di Roma 1 Quote Snai: 3,25; 3,55; 2,15.

Spezia batte Benevento 3-0 (1-0) in uno degli anticipi odierni della 7/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento.

