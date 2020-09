Serie A, Roma-Juventus 2-2

(ANSA) – ROMA, 27 SET – Roma e Juventus hanno pareggiato 2-2

(2-1) nel big match della seconda giornata di serie A.

All’Olimpico, i giallorossi sono andati due volte in vantaggio

nel primo tempo, sempre con Veretout, prima su rigore (31′, per

mani di Rabiot) e poi sui azione (46′), ma Cristiano Ronaldo ha

replicato, dal dischetto (44′, per mani di Pellegrini) e con un

gran colpo di testa al 24′ st. La Juventus ha giocato 30′ della

ripresa in dieci dopo l’espulsione di Rabiot per doppia

ammonizione. (ANSA).



