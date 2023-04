Serie A: Roma-Milan – Le formazioni

Condividi l'articolo

Serie A: Roma-Milan, in campo sabato alle ore 18.

La vigilia.

E’ una Trigoria blindata quella in cui negli ultimi due giorni Mourinho ha preparato la sfida Champions di domani contro il Milan. Nemmeno i fotografi del club sono stati ammessi agli allenamenti e della conferenza stampa alla vigilia dello Special One neanche l’ombra. Ma nonostante le accortezze del portoghese sarà necessaria ancora la mattinata di domani per capire se Paulo Dybala sarà della partita o meno. Il calciatore ha alternato fisioterapia e trattamenti per la caviglia sinistra a lavoro blando con il pallone e la speranza dello Special One è che domani sera possa essere almeno in panchina. Riscontri, diversi, invece ha dato Wijnaldum, fermatosi nel primo tempo della gara di ritorno contro il Feyenoord per un guaio muscolare, ma tornatosi ad allenare con il resto del gruppo. Anche l’olandese, però, per non rischiare, andrà in panchina, pronto a dare una mano a gara in corso. I problemi veri, però, sono rappresentati dalla difesa, dove Smalling e Llorente ne avranno ancora per un po’ a causa delle rispettive lesioni muscolari e per questo il dubbio di Mourinho è quello se puntare su Kumbulla o Celik nella linea dei tre centrali con Mancini e Ibanez. Il turco sembra in vantaggio per una maglia da titolare, così come Belotti su Abraham per giocare in attacco. Difficile, nonostante l’abbia provato, lo schieramento a quattro dal primo minuto, una soluzione che spesso il tecnico giallorosso ha utilizzato invece a gara in corso. Per far fronte all’emergenza, poi, l’allenatore farà affidamento anche sull’Olimpico, nuovamente sold out.

“La corsa Champions resterà aperta fino all’ultima giornata di campionato, ma domani sarà uno scontro diretto che vale doppio”. Concetti opposti che si attraggono e che hanno un unico centro di gravità: un posizionamento utile per la prossima Europa che conta. Per Stefano Pioli, Roma-Milan sarà questo, domani alle 18. E diversamente non potrebbe essere, vista una classifica che dice rossoneri a quota 56 e giallorossi nella medesima condizione. “Mancano 7 partite”, spiega Pioli, sottolineando quanto un’eventuale vittoria contro una diretta rivale possa andare oltre i tre punti in palio. “La Roma è una squadra di qualità, che in 7 sfide casalinghe del 2023 non ha subito gol”, come le è poi successo due volte anche fuori casa. “Ha una fase difensiva organizzata e una fase offensiva di qualità, con giocatori che possono trovare la giocata in qualsiasi momento”. Pioli si sofferma su un altro punto di forza dei giallorossi: “Mourinho ha creato mentalità e intensità di gioco, portandola ad alti livelli. Anche l’ambiente domani sarà importante, perché sappiamo l’apporto che potrà dare il pubblico”. Ma, detto dell’avversario e dei rischi che il Milan dovrà mettere in conto, il tecnico rossonero ha ben presente quali leve dovrà muovere per cercare il risultato: “Abbiamo la qualità per fare bene e sappiamo cosa fare nelle partite importanti. Ho sensazioni molto buone, perché la squadra sta bene e sta lavorando con la giusta concentrazione. C’è chiaramente dispendio anche di energie mentali, ma siamo abituati”.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 19 Celik, 23 Mancini, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 11 Belotti. (99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 25 Wijnaldum, 52 Bove, 68 Tahirovic, 20 Camara, 62 Volpato, 9 Abraham, 21 Dybala, 18 Solbakken).

All. Mourinho.

Squalificati: nessuno Diffidati: Matic Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Smalling Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Diaz, 4 Bennacer, 7 Leao; 9 Giroud. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 12 Rebic, 14 Bakayoko, 20 Kalulu, 21 Dest, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 Messias, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelmakers, 90 De Ketelaere). All: Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori, Pobega, Rebic.

Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Pobega.



—

