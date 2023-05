Condividi l'articolo

Serie A, Roma-Salernitana 2-2 LA CRONACA

FISCHIO FINALE! Roma-Salernitana 2-2. Decidono le reti di Candreva e Dia per gli ospiti e di El Shaaway e Matic per i giallorossi.

83′ GOL! ROMA-Salernitana 2-2! Ci pensa Matic a pareggiare il risultato all’Olimpico. Ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tenta di girarsi Llorente che però respinge involontariamente fuori dall’area. Ci arriva il serbo di potenza che calcia con il destro dove Ochoa non può arrivare.

54′ GOL! Roma-Salernitana 1-2! Torna avanti la squadra di Sousa, ancora una volta con uno dei protagonisti di questa stagione, Boulaye Dia! Stop in area di Piatek che non se la sente di tirare e crossa in area per Dia arrivato in corsa. Un po’ fortunato l’attaccante che grazie a una deviazione riesce a girarsi e metterla in rete.

47′ GOL! ROMA-Salernitana 1-1! PAREGGIANO SUBITO I GIALLOROSSI! Pellegrini calcia direttamente in porta costringendo alla respinta Ochoa. La palla finisce dalle parti di El Shaarawy che con il piatto di prima la mette alle spalle del portiere granata.

Intervallo all’Olimpico con la Salernitana avanti grazie a una splendida conclusione al volo di Candreva, che sfrutta una bellissima palla lunga e verticale di Coulibaly. La Roma prova a reagire con qualche conclusione interessante, fino al momento del gol del pareggio da calcio d’angolo: la palla nella mischia viene accompagnata però da Belotti con il braccio. Rete dunque annullata.

FINE PRIMO TEMPO! Roma-Salernitana 0-1. Primi 45 minuti decisi dalla rete di Candreva.

45+4′ Ora è la Roma che protesta chiedendo un fallo di mano di Pirola. Posizione del braccio non punibile.

45+3′ CHECK OVER. Gol annullato alla Roma. Si riparte dall’0-1 targato Candreva.

45+2′ On field review: Colombo va a rivedere l’azione. Momenti di attesa all’Olimpico.

45+2′ CHECK DEL VAR in corso sul gol del pareggio di Ibanez. Possibile deviazione con il braccio di Andrea Belotti in area.

12′ GOL! Roma-SALERNITANA 0-1!! CHE GOL DI CANDREVA! Meravigliosa conclusione dell’attaccante che, dopo essersi inserito con i tempi perfetti sul filo del fuorigioco, tocca al volo di prima mettendo la palla nell’angolino. Spiazzato Rui Patricio.

Le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio – Bove, Smalling, Ibañez – Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy – Wijnaldum, Solbakken – Belotti. All. Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa – Daniliuc, Gyomber, Pirola – Kastanos, Coulibaly, Bohinen, BradariC – Candreva, Boulaye Dia – Piatek. All. Sousa.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte