Serie A: Roma-Salernitana, formazioni

Condividi l'articolo

Il day after di Bodo-Roma è un mix di preoccupazione e rabbia. Mourinho (che non parlerà in conferenza) dovrà isolare la squadra in vista della Salernitana, gara per la quale perde Mancini, ma recupera Zaniolo e Veretout. Da valutare le condizioni di Abraham, avvistato claudicante al ritorno a Roma e giocatore imprescindibile per lo Special One. Ecco perché, se non al meglio, potrebbe riposare in vista del ritorno con il Bodo/Glimt. L’ultimo atto di una battaglia iniziata con il drammatico 6-1 e lunga ormai oltre cinque mesi.

Agenzia ANSA ‘Da Knutsen pugno a Nuno Santos’. Norvegesi: ‘ha attaccato lui’ (ANSA)

Probabili formazioni di Roma-Salernitana.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 92 El Shaarawy; 77 Mkhitaryan, 22 Zaniolo; 9 Abraham (87 Fuzato, 63 Boer, 59 Zalewski, 17 Veretout, 15 Maitland-Niles, 42 Diawara, 55 Darboe, 52 Bove, 5 Vina, 14 Shomurodov, 11 Carles Perez, 64 Afena-Gyan). All.: Mourinho. Squalificati: Pellegrini. Diffidati: Zaniolo, Oliveira. Indisponibili: Spinazzola, Mancini.

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 25 Gyomber, 16 Radovanovic, 19 Ranieri; 30 Mazzocchi, 15 Bohinen, 13 Ederson, 18 L. Coulibaly, 22 Obi; 7 Ribery, 11 Djuric (72 Belec, 3 Ruggeri, 5 Veseli, 10 Verdi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 21 Zortea, 23 Dragusin, 24 Kechrida, 31 Gagliolo, 63 Vergani, 87 Mikael). All.: Nicola. Squalificati: Fazio e Bonazzoli. Diffidati: Mazzocchi e Obi. Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Perotti. Arbitro: Volpi di Arezzo. Quote Snai: 1,27; 5,75; 11,00.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte